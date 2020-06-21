В Нижнем Тагиле - ещё пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции
Сегодня, 13:12Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Пятнадцать новых случаев коронавируса зафиксировали медики за последние сутки в Нижнем Тагиле, передаёт оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее количество инфицированных тагильчан — 456 человек.
Наибольшее число зафиксированных новых больных в Нижнем Тагиле пришлось на 19 июня. В этот день в оперштабе рассказали о 29 заболевших.
На 21 июня в Свердловской области выявлено 207 новых случаев инфекции, ещё один житель региона с подтвержденным коронавирусом скончался. Общее количество инфицированных в области составляет 10932.
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