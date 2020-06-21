В России за сутки выявлено больше семи с половиной тысяч случаев COVID-19
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На 21 июня в России подтвердились ещё 7 728 случаев новой коронавирусной инфекции.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество больных COVID-19 в стране за все время пандемии составляет 584 680 россиян. Полностью вылечились от инфекции 339 711 человек, причём 5 119 - за последние сутки.
Летальных исходов на 21 июня зафиксировано 109, общее количество умерших с подтверждённым коронавирусом составляет 8 111 человек.
В Свердловской области оперштаб рассказал о 207 новых случаях инфекции, пятнадцать из них - жители Нижнего Тагила. В регионе за сутки скончался ещё один уралец с диагнозом «коронавирус».
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