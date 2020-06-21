В России за сутки выявлено больше семи с половиной тысяч случаев COVID-19

Общее количество больных COVID-19 в стране за все время пандемии составляет 584 680 россиян. Полностью вылечились от инфекции 339 711 человек, причём 5 119 - за последние сутки.

Летальных исходов на 21 июня зафиксировано 109, общее количество умерших с подтверждённым коронавирусом составляет 8 111 человек.