В Свердловской области уменьшилось количество вновь заболевших COVID-19
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
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В Свердловской области зафиксировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, передаёт оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Почти половина из инфицированных – 207 человек, из Екатеринбурга. Общее количество подтверждённых случаев коронавируса в регионе равно 10932. За сутки скончался ещё один уралец с COVID-19.
Состояние 89 пациентов медики оценивают как тяжёлое, 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 594 уральца находятся в состоянии средней тяжести, у остальных пациентов – состояние удовлетворительное.
За сутки медики выписали 137 переболевших коронавирусом человек, общее количество выздоровевших – 5496.
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