К обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг готовится Свердловская область

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что Свердловская область готовится к тому, что вакцинации от коронавируса работников сферы услуг станет обязательной.

Однако, по словам Крекова, она должна быть декларирована. Данный вопрос будет прорабатываться, когда на складах станет достаточно вакцины. На данный момент имеется около 45 тысяч доз. Но чтобы вакцинировать работников сферы услуг, нам нужно более 100 тысяч вакцин, тогда мы привьем около 60% таких сотрудников,во время прямой трансляции Е1 заявил Павел Креков. Он пояснил, что после объявления обязательной вакцинации для работников сферы обслуживания граждане должны будут поставить прививку в течение двух недель. Также вице-губернатор отметил, что на данный момент в Свердловской области ситуация с заболеваемостью лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, по заявлению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в случае действия в регионе РФ постановления санитарного врача об обязательной вакцинации для определенных групп работников непривитого сотрудника можно отстранить. Антон Котяков заявил о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

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