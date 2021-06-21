Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»

Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»
Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»
Сегодня, 14:57Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Третья волна коронавируса началась в Свердловской области. Об этом заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

В начале мая показатель суточной заболеваемости не превышал сотни человек в регионе. Однако по последним данным число заболевших за сутки близится к двум сотням. Минздрав снова открывает инфекционные стационары.

Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах, пишет Куйвашев.

Он также добавил, что приостановлена работа фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение о проведении фестиваля Ural Music Night планируется утвердить 22 июня на заседании оперштаба.

Напомним, ранее в Свердловской области были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьзаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы