Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»

В начале мая показатель суточной заболеваемости не превышал сотни человек в регионе. Однако по последним данным число заболевших за сутки близится к двум сотням. Минздрав снова открывает инфекционные стационары.
Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах, пишет Куйвашев.
Он также добавил, что приостановлена работа фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение о проведении фестиваля Ural Music Night планируется утвердить 22 июня на заседании оперштаба.
Напомним, ранее в Свердловской области были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.