Лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила

Прием заявок на участие в закупке 8 тысяч упаковок лекарственного препарата «Парнапарин натрия» на общую сумму 14,7 млн завершится 7 июля 2021 года. Больница закупает два вида дозировки этого раствора для подкожного введения. Товар должен быть поставлен партиями по заявкам медучреждения с момента подписания договора до 31 декабря текущего года.