Лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила

Лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила
Лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила
Вчера, 22:56Здоровье и экологияЕвгения Гаева Фото: 1mediainvest.ru
Лекарственные препараты — порошки и растворы на сумму свыше 27 миллионов закупает ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила».

Два электронных аукциона на поставку медикаментов для нужд ГАУЗ Свердловской области «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил» размещены на сайте госзакупок.

Прием заявок на участие в закупке 8 тысяч упаковок лекарственного препарата «Парнапарин натрия» на общую сумму 14,7 млн завершится 7 июля 2021 года. Больница закупает два вида дозировки этого раствора для подкожного введения. Товар должен быть поставлен партиями по заявкам медучреждения с момента подписания договора до 31 декабря текущего года.

Второй аукцион на поставку медикаментов на 12,5 млн рублей завершился 7 июня 2021 года. Согласно документации, больница закупала порядка 20 тысяч единиц порошков и растворов — антибактериальные препараты и антикоагулянты (Ванкомицин, Имипенем+, Линезолид, Меропенем, Цефоперазон+, Цефтриаксон и прочие). В данном случае в электронном аукционе победила фирма из Москвы, снизившая начальную цену контракта на 60 тысяч рублей.

Однако торги были в итоге признаны несостоявшимся по решению Федеральной антимонопольной службы, в которую поступила жалоба о нарушении Закона о защите конкуренции. Комиссия ведомства выявила в действиях заказчика ГАУК СО «ГИБ Нижнего Тагила» нарушения ч.1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, а также ч.1 ст. 2, ч.6.1 ст. 3 Закона о закупках.

Больнице было выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, тендер на закупку 600 медицинских пиявок объявила поликлиника № 4 Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 98,5 тысячи рублей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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