Превышение формальдегида и огороды возле отвалов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор попытался обязать ЕВРАЗ НТМК «убрать» в радиусе одного километра от предприятия все жилые застройки и садовые участки. Однако ведомство не указало в предписании, какие именно объекты подлежат ликвидации. Из-за чего ЕВРАЗ с легкостью оспорил решение РПН в суде. При этом проект санитарно-защитной зоны предприятия до сих пор не утвержден. Попытка не защитана.
А в это время тагильские дачники продолжают выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК. По словам садоводов, на местности невозможно дышать, а неприятный запах — самая частая проблема. Не понятно также куда попадают стоки с отвалов. Возможно, что попробовав помидорку с такого огорода, вы получите не только витамины, но и несколько не самых полезных элементов из таблицы Менделеева.
Воздух на прошедшей неделе также на блистал чистотой. Оказывается, что на протяжении нескольких дней тагильчане вместе с кислородом вдыхали опасный формальдегид. Особенно досталось жителям Вагонки, так как именно там посты УГМС фиксировали превышение вещества до 2,5 раз. И это при том, что с 12 по 16 июня на территории города действовало предупреждение об НМУ первой степени. И в это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.
В связи с этим редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ. Спойлер — похоже никак.
А еще в Нижнем Тагиле мелеют реки. Такое явление наблюдается по всей Свердловской области. Специалисты связывают это с низким количеством осадков в этом году и жаркой погодой.