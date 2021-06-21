Превышение формальдегида и огороды возле отвалов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле была достаточно насыщенная эко-повестка. В городе мелеют реки, садоводы выращивают овощи рядом с шлакоотвалами ЕВРАЗ НТМК, а Роспотребнадзор не смог обязать предприятие убрать из предполагаемой СЗЗ все сады и жилые дома. Подробнее читайте в эко-итогах TagilCity.ru.

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