Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области
Сегодня, 18:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Из-за надвигающихся на регион гроз и ливней, а также сильного ветра на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков 22 июня местами на территории Свердловской области ожидаются дожди и грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим предупреждение выпустило МЧС Свердловской области.

По данным метеорологических служб, во вторник 22 июня температура воздуха прогреется до +25 градусов днем и опустится до +14 ночью. Ожидается переменная облачность, ветер северный.

В ведомстве просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Там отметили, что в период непогоды возможны нарушения в работе на энергообъектах, автомобильного транспорта и дорожных служб.

Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировано в Свердловской области в текущем летнем сезоне. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.

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