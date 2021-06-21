Выпускные в школах Екатеринбурга отменены из-за коронавируса

Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах,пишет Куйвашев.
Он также попросил глав муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за этим.
Также было решено отменить фан-зону ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». 22 июня на заседании оперштаба планируется решить вопрос с отменой фестиваля Ural Music Night.
Губернатор добавил, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности, так как люди «стали забывать про главные меры безопасности».
Ранее в Свердловской области в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом был отменен праздник Сабантуй.