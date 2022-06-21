Взрослую поликлинику на Тагилстрое отремонтируют в этом году

Взрослую поликлинику на Тагилстрое отремонтируют в этом году
Взрослую поликлинику на Тагилстрое отремонтируют в этом году
Сегодня, 13:47Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI

Ремонт начнется во взрослой поликлинике на Тагилстрое

Горбольница № 4 объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта поликлиники на улице Металлургов, 2Б в Нижнем Тагиле. Выполнить все работы строители должны за три месяца.

Начальная стоимость контракта составляет 19 млн рублей - средства выделены в рамках региональной программы региона «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

За эти средства подрядчик, выигравший аукцион, должен реконструировать 1, 2 и 4 этажи, а также козырек и подвальные помещения. Согласно документации, строители отремонтируют стены, пол и потолок, заменят двери и окна, проведут новые сети электроснабжения, вентиляции и водоотведения.

Провести все работы подрядчик должен с 25 июля по 22 октября 2022 года. Первый этап, ремонт 4 этажа, специалисты выполнят за 45 дней, на подвал и 1,3 этажи им дается 30 дней, на завершающий этап, реконструкцию крыльца, — две недели.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 июля этого года.

Напомним, в это же время в Горбольнице № 4 отремонтируют отделения анестезиологии и реанимации, на которые выделено 36,9 миллиона рублей.

Сюжеты:
Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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