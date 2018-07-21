Рост заболеваемости 15 инфекционными болезнями отмечен в Свердловской области

В этом году в семь раз больше зарегистрировано случаев заболевания паракоклюшем. По данным статистики, жители области стали болеть этим заболеванием чаще в 3,9 раза.

Кроме того, в регионе на 14% выросла заболеваемость гепатитом В. За полгода гепатитом заболели восемь человек.

В 1,7 раза увеличились показатели по заболеваемости бластоцистозом, в 1,3 раза – ветрянкой, в 1,5 раза – трихофитией, в 1,25 раза – хроническими вирусными гепатитами.

Также с начала года в медицинские учреждения обратились четыре пациента с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Эта цифра превышает показатель прошлого года в два раза.

Свердловчане стали чаще болеть такими заболеваниями, как чесотка (рост в 1,3 раза), пневмонией (больше на 7%), сальмонеллезом (рост в 1,2 раза), микроспорией (на 7%).