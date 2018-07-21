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Рост заболеваемости 15 инфекционными болезнями отмечен в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рост заболеваемости 15 инфекционными болезнями отмечен в Свердловской области

Сегодня, 17:40Здоровье и экология
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