Свердловская область вошла в десятку лидеров по переработке пластика
Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу предприятий по переработке пластмассы и пластиковой тары.
Рейтинг был составлен Министерством природы Российской Федерации. Возглавляет список Московская область.
Всего в России зарегистрировано 78 предприятий по переработке пластиковых отходов, 13 из которых находятся в Московской области, 9 – в Свердловской области.
На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
На территории Уральского федерального округа находится еще 6 подобных предприятий: 3 – в Тюменской области и 3 – в Ханты-Мансийском автономном округе.