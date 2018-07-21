Свердловская область вошла в десятку лидеров по переработке пластика

Всего в России зарегистрировано 78 предприятий по переработке пластиковых отходов, 13 из которых находятся в Московской области, 9 – в Свердловской области.

На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.