Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено ещё на один день
Сегодня, 15:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предупреждение об урагане в Свердловской области продлено до 22 июля, сообщает региональное ГУ МЧС.
Прогнозируются шквальный ветер до 27 м/с, ливни, грозы и град. В МЧС просят свердловчан соблюдать меры безопасности.
Напомним, что в ночь на 21 июля в Екатеринбурге прошёл ураган. В результате стихии несколько улиц оказались затопленными, так как ливневая канализация не справилась с потоком воды. Из-за этого движение автотранспорта на дорогах было затруднено.
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