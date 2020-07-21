Андрей Цветков о ситуации с COVID-19: «Мы видим Нижний Тагил, который подгорает»

Об этом министр рассказал в ходе своего доклада перед депутатами регионального Законодательного собрания. Он перечислил основные успехи ведомства, вроде достижения значительной части целевых показателей и объемов медицинской помощи.

Кроме того, Цветкову задали вопрос о ходе борьбы с коронавирусом. Его попросили оценить ситуацию в отдаленной местности, в частности, в Тавдинском городском округе, в Ирбитском районе, где очередь пациентов с коронавирусом снизилась, но есть примеры, когда жители пол дня не могут доехать до ЦРБ.

При этом Андрей Цветков отметил, что инфекция распространяется в области.

Ирбит не перегружен. У нас другие территории перегружены. […] Мы видим Нижний Тагил, который подгорает, мы видим Березовский, Верхнюю Пышму, Ревду, Восточный округ, к счастью, пока меньше всего пострадал, заявил он.

Кроме того, Цветков признал, что доезд скорой «большой».

Он сказал, что если бы пациентов с пневмониями с неподтвержденным коронавирусом распределяли по всем больница, то «мы больницы бы уже закрыли».

У нас 76 заносов было в медицинские организации, причем это не вина сотрудников. […] У нас в седьмой городской больнице по пять отделений было одномоментно закрыто. Поэтому мы сконцентрировали таких больных в отдельных больницах, сказал министр.

Еще один вопрос по поводу легкомысленного отношения уральцев к коронавирусу задала депутат Елена Трескова. Она обратила внимание, что люди ходят на пляжи, а также наблюдается скученность людей в закрытых помещениях и многие не носят маски.