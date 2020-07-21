Свердловская область купила новые лекарства для больных COVID-19

Также препараты позволяют снизить вероятность необходимости подключения пациентов к ИВЛ. По словам Крекова, основная задача властей уменьшить число больных, которым нужно подключение к ИВЛ. Заместитель губернатора не назвал наименования препаратов, но рассказал, что закуплена большая партия, которую направят во все больницы. Креков отметил, что эти препараты используют для лечения коронавируса в Москве. Он заявил, что в регионе в последние несколько дней снижается число пациентов, находящихся на ИВЛ. При этом, по его словам, аппаратов и специалистов для работы с ними в Свердловской области достаточно.