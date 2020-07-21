У горздрава Екатеринбурга свердловские власти заберут контроль над мединформацией

Дело в том, что муниципальная система здравоохранения у нас представлена большой системой Екатеринбурга, а все остальное — это областная система. Информационные системы разные. Это затрудняет работу. Создание единой информационной системы, которая будет позволять быстро прослеживать каждого больного, не важно, в каком городе находится он: в реанимации, в обычном отделении, или где-то еще, заявил Креков.

По словам замгубернатора это позволит решить проблему передачи статистики своевременно.

Кроме того, в регионе появился отдельная межведомственная группа, которая будет осуществлять контроль над протоколами и методиками лечения коронавируса на территории региона.

Это обусловлено тем, что проверка Росздравнадзора РФ выявила нарушения в работе министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения Екатеринбурга во время пандемии коронавируса.

В пресс-службе федерального ведомства рассказали, что минздрав и горздрав ненадлежаще исполняли полномочия, установленные законодательством в плане обеспечения доступности и качества медицины в целях защиты прав гражданина в сфере охраны здоровья.

Среди нарушений в регионе выявлено несоблюдение сроков проведения тестирования и предоставления результатов, низкий охват пациентов, имеющих диагноз ОРВИ и ГРИПП, низкий удельный вес подтверждения результатов при проведении повторного тестирования, недостаточная интеграция информационных систем. Все это, по мнению ведомства, усложняет полноценный анализ данных.

Кроме того, ведомство выяснило, что в регионе расходится информация о перепрофилированном коечном фонде. Минздрав, больницы и информационный центр по мониторингу ситуации с коронваирусом предоставили разную информацию. В некооторых больницах оказалось, что в некоторых больницах количество занятых мест превышает число перепрофилированных. Кроме того, не в каждом учреждении есть необходиимое оборудование.