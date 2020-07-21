У горздрава Екатеринбурга свердловские власти заберут контроль над мединформацией
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что правительство региона у администрации Екатеринбурга заберет контроль над информационным медицинским центром города. Об этом он сказал на брифинге.
Дело в том, что муниципальная система здравоохранения у нас представлена большой системой Екатеринбурга, а все остальное — это областная система. Информационные системы разные. Это затрудняет работу. Создание единой информационной системы, которая будет позволять быстро прослеживать каждого больного, не важно, в каком городе находится он: в реанимации, в обычном отделении, или где-то еще, заявил Креков.
По словам замгубернатора это позволит решить проблему передачи статистики своевременно.
Кроме того, в регионе появился отдельная межведомственная группа, которая будет осуществлять контроль над протоколами и методиками лечения коронавируса на территории региона.
Это обусловлено тем, что проверка Росздравнадзора РФ выявила нарушения в работе министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения Екатеринбурга во время пандемии коронавируса.
В пресс-службе федерального ведомства рассказали, что минздрав и горздрав ненадлежаще исполняли полномочия, установленные законодательством в плане обеспечения доступности и качества медицины в целях защиты прав гражданина в сфере охраны здоровья.
Среди нарушений в регионе выявлено несоблюдение сроков проведения тестирования и предоставления результатов, низкий охват пациентов, имеющих диагноз ОРВИ и ГРИПП, низкий удельный вес подтверждения результатов при проведении повторного тестирования, недостаточная интеграция информационных систем. Все это, по мнению ведомства, усложняет полноценный анализ данных.
Кроме того, ведомство выяснило, что в регионе расходится информация о перепрофилированном коечном фонде. Минздрав, больницы и информационный центр по мониторингу ситуации с коронваирусом предоставили разную информацию. В некооторых больницах оказалось, что в некоторых больницах количество занятых мест превышает число перепрофилированных. Кроме того, не в каждом учреждении есть необходиимое оборудование.
По результатам проверки минздраву региона и горздраву Екатеринбурге было выдано предписание об устранении нарушению и недопущению их в будущем. Результаты проверки были переданы в Генпрокуратуру и Минздрав РФ.