В Нижнем Тагиле поликлиника № 3 получит два аппарата ИВЛ за 1,3 миллиона рублей

Согласно условиям контракта, исполнитель должен поставить оборудование до 30 ноября 2020 года. Кроме того, аппараты должны быть новыми, неиспользованными и серийно выпускаемыми.

Ранее пациенты ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле пожаловались, что им приходится ожидать приема сутки из-за большого количества больных. В больнице рассказали, что нагрузка на врачей выросла, но они стараются сделать все возможное. Кроме того, пациенты пожаловались на длительное ожидание компьютерной томографии. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что в городе появится новый аппарат КТ.