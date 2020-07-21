В Нижнем Тагиле поликлиника № 3 получит два аппарата ИВЛ за 1,3 миллиона рублей
Сегодня, 12:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Городская поликлиника № 3 получит два аппарата ИВЛ общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно условиям контракта, исполнитель должен поставить оборудование до 30 ноября 2020 года. Кроме того, аппараты должны быть новыми, неиспользованными и серийно выпускаемыми.
Ранее пациенты ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле пожаловались, что им приходится ожидать приема сутки из-за большого количества больных. В больнице рассказали, что нагрузка на врачей выросла, но они стараются сделать все возможное. Кроме того, пациенты пожаловались на длительное ожидание компьютерной томографии. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что в городе появится новый аппарат КТ.
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