В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» в пять раз снизил выбросы формальдегида

Согласно отчету, предоставляемому предприятиями Росприроднадзору, количество выбросов формальдегида за 2019 год составляет 3,586 тонны.

Деятельность ПАО «Уралхимпласт» по этой позиции в 2019 году характеризуется показателем 3, 586 тонны в год. О чем свидетельствуют сведения из официального документа — статистического отчета 2-ТП воздух, сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно открытым данным реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 2017 году общий объем выбросов предприятия составил около 20 тонн.