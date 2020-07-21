В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» в пять раз снизил выбросы формальдегида
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
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Количество выбросов формальдегида ПАО «Уралхимпласт» с начала 2017 года было снижено в пять раз, сообщает пресс-служба предприятия.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно отчету, предоставляемому предприятиями Росприроднадзору, количество выбросов формальдегида за 2019 год составляет 3,586 тонны.
Деятельность ПАО «Уралхимпласт» по этой позиции в 2019 году характеризуется показателем 3, 586 тонны в год. О чем свидетельствуют сведения из официального документа — статистического отчета 2-ТП воздух, сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно открытым данным реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 2017 году общий объем выбросов предприятия составил около 20 тонн.
Напомним, по данным ФБГУ «Уральское УГМС» за период с 11 июня по 14 июля в воздухе Нижнего Тагила было четыре раза зафиксировано превышение концентрации формальдегида.
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