В России число заболевших коронавирусом превысило 783 тысячи человек
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 5842 человека, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составляет 783 328 человек.
Кроме того, подтверждено 153 новых летальных случая за сутки. В общей сложности от инфекции скончались 12 580 человек.
Из больниц по выздоровлению были выписаны 8782 человек, а всего вылечившихся насчитывается 562 384 человека.
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