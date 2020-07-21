В Свердловской области двухсотую деревню подключили к интернету
Сегодня, 16:04Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Ростелеком"
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Свободный доступ в интернет теперь доступен в двух сотнях сел и деревень в Свердловской области с численностью жителей от 250 до 500 человек, сообщает департамент информационной политики региона.
Для этих целей специалистами «Ростелекома» было проложено более 1,2 тысяч метров волоконно-оптических линий связи, а также в каждом населенном пункте установлены коллективные точки доступа Wi-Fi.
Количество точек, обеспечивающих уральцев интернетом достигло одной тысячи.
У жителей Свердловской области точки Wi-Fi пользуются популярностью. В первой половине 2020 года пользователи точек употребили более 137 террабайт данных, а в среднем одна сессия длится более трех часов.
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