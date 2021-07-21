Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области набирает обороты. Однако не каждый житель знает, куда можно обратиться, чтобы поставить прививку. О том, как пройти вакцинацию и где это можно сделать, расскажет TagilCity.ru.

Как сделать прививку от коронавируса? Вакцинация от коронавируса в Свердловской области стартовала в январе 2021 года. В связи с началом третьей волны COVID-19 интерес к прививкам возрос и многие жители региона задумываются о том, куда можно обратиться. В каких регионах идет вакцинация от коронавируса? Прививка от коронавируса на данный момент доступна во всех регионах России. Однако в некоторых из них она обязательна. Где-то даже на улицах размещены мобильные пункты вакцинации. Так, обязательно ставить прививки некоторые категории граждан (в основном работники общепита, сферы услуг, госслужащие и так далее) должны в следующих регионах: Москва;

Московская область;

Кемеровская область;

Сахалинская область;

Ленинградская область;

Тверская область;

Тульская область;

Санкт-Петербург;

Нижегородская область;

Краснодарский край;

Калининградская область;

Магаданская область;

Брянская область;

Алтай (республика);

Бурятия (республика);

Хакасия (республика);

Забайкальский край;

Тамбовская область;

Смоленская область;

Псковская область;

Курская область;

Карелия (республика);

Амурская область;

Ростовская область;

Хабаровский край;

Курская область;

Омская область;

Саха (республика);

Коми (республика);

Ярославская область;

Костромская область;

Пермский край;

Кабардино-Балкария (республика);

Архангельская область;

Владимирская область;

Самарская область. В остальных регионах России, в том числе и в Свердловской области, обязательная вакцинация не введена. Однако в некоторых это все же планируется. Где сделать прививку от коронавируса в Свердловской области? У многих жителей Свердловской области часто возникает вопрос о том, где можно поставить прививку от COVID-19. На самом деле вариантов несколько. Есть даже специальные выездные бригады вакцинации от коронавируса. Итак, где же можно пройти вакцинацию? В районных поликлиниках Это самый первый вариант, которым можно воспользоваться. Пациент должен обратиться в поликлинику по месту жительства. Запись на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области в поликлиниках доступна следующими способами: Прийти лично и через специалиста в регистратуре записаться;

Позвонить по номеру телефона также в регистратуру;

Зайти на сайт поликлиники и записаться через электронную форму;

Воспользоваться сайтом Госуслуг. На данный момент вакцинация доступна во всех поликлиниках Нижнего Тагила и Екатеринбурга, а также других городов региона. Фото: 1MediaInvest Во временных пунктах вакцинации Кроме поликлиник, есть и другие варианты, которые позволяют поставить прививку. Так, например, работают временные пункты вакцинации от коронавируса в Свердловской области, а некоторые из них круглосуточные. Так, в любое время суток поставить прививку могут пассажиры аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Точные адреса их расположения можно посмотреть на сайте оперативного штаба региона. В больницах Кроме поликлиник вакцинация доступна и в больницах. В Екатеринбурге это можно сделать в МО Новая больница, ЦГКБ № 3, 24, 1 и ЦГБ № 20, 2 и 7. Вакцинация от ковид в частных клиниках Свердловской области С недавнего времени, частные клиники стали предлагать пройти платную вакцинацию от коронавируса. Так, например, центры вакцинации открыты в «Инвитро», лаборатории «Гемотест» и «Медси». Прежде чем сделать вакцину, специалисты проводят осмотр пациентов. Кроме того, они выявляют противопоказания, при которых вакцинация становится запрещенной. Однако в Свердловской области эти клиники услуги пока не оказывают. Однако там можно пройти тестирование на выявление коронавируса или наличие антител к нему. При этом в Нижнем Тагиле одна частная клиника все же ставит прививки — это «Никомед». Цена вакцинации от коронавируса в зависимости от региона и клиники может отличаться. Однако она не превышает 1,5-2 тысяч рублей. Вакцинация от коронавируса в торговых центрах Несмотря на то, что пункты вакцинации от коронавируса в Свердловской области развернуты в поликлиниках и больницах, дабы охватить больше желающих, они также созданы и в торговых центрах. Так, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции опубликовал список городов, а также адреса, где можно поставить прививку. Туда можно обратиться без предварительной записи. Кроме того, проводится и выездная вакцинация. Те, кто планирует посетить ТЦ и поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, а также СНИЛС. На месте придется заполнить небольшую анкету, а также подписать согласие на проведение процедуры. На 20 июля 2021 года вакцинация доступна в следующих ТЦ Екатеринбурга: ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) - с 12.00 до 20.00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – с 10.00 до 16.00. Пункты открыты и в других городах. В большинстве из них они мобильные: Сысерть. ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) - мобильный пункт вакцинации рядом со зданием;

Верхняя Пышма. Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) - мобильный пункт вакцинации рядом со зданием;

Нижний Тагил. ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б). Фото: 1MediaInvest Вакцинация от коронавируса в парках Как таковой вакцинации от коронавируса в парках Свердловской области не проводится. Там не размещены постоянные пункты, куда можно прийти и поставить прививку. Однако периодически в парках все же устраивается вакцинация. Например, 26 и 27 июня 2021 года в выходные в екатеринбургском ЦПКиО можно было пройти процедуру. Там пациенты получали первый компонент вакцины. Ответы на актуальные вопросы о вакцинации от коронавируса По поводу вакцинации от коронавируса у людей всегда возникает много вопросов. В Роспотребнадзоре отвечают на самые распространенные. Какие вакцины от COVID-19 существуют и чем они отличаются? Для прививок используется три разные вакцины «Спутник V», «ГамКовидВак» и «ЭпивакКорона». Каждая из них является двухкомпонентной. Однако способы их создания отличаются. Как долго сохраняется иммунитет после прививки от коронавируса? За счет того, что применяется двукратная система введения, формируется длительный иммунитет. Как показывает опыт использования двухвекторных вакцин, иммунитет сохраняется до двух и более лет. Содержится ли в вакцинах живой вирус? Нет, ни в одной из вакцин не содержится живого вируса или его компонентов. Какие документы нужны для вакцинации? Планирующий поставить прививку гражданин должен иметь при себе паспорт, полис ОМС, а также СНИЛС. Дополнительно можно взять с собой прививочный сертификат. Нужно ли делать тест на коронавирус перед вакцинацией? Эта процедура не является обязательной. Однако, если наличие антител подтверждено, то вакцинацию проходить не рекомендуется. При этом ПЦР-тест может быть назначен врачом, если в течение последних двух недель проявлялись симптомы заболевания. Фото: 1MediaInvest Кому можно записаться на прививку? Это могут сделать все граждане, при условии, что у них нет никаких медицинских противопоказаний. Приоритет установлен для групп риска, в которые входят работники социальных сфер и с большим количеством людей, граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Является ли вакцинация обязательной? Вакцинация в России является добровольной, однако в ряде регионов для некоторых категорий граждан введено обязательное проведение процедуры. Обязательно ли заранее записываться на прививку? Да, запись обязательна, потому что желающих достаточно много, а вакцина поступает ограниченными партиями. Как правило, пациентам не отказывают в записи, однако иногда приходится ждать, пока поступит новая партия. Надо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации? Нет, это не требуется, так как в вакцине нет патогенного для человека вируса, провоцирующего коронавирус. Поэтому заболеть самому и заразить других после процедуры нельзя. Можно ли после вакцинации ходить без маски? Несмотря на прохождение вакцинации, соблюдение правил требуется обязательно. Привитые пациенты также должны носить маски, и соблюдать социальную дистанцию. Можно ли использовать вакцину для лечения уже заболевших людей? Вакцина используется для профилактики инфекции. Любое инфекционное заболевание является временным противопоказанием для вакцинации.

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