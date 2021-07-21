Коронавирус выявлен в детском лагере в Каменске-Уральском

О вспышке коронавирусной инфекции в детском лагере в Каменске-Уральском сообщил ряд СМИ. Отмечалось, что из-за этого планируется отменить четвертую смену.
Информацию об этом опроверг региональный оперштаб.
В лагере зафиксирован занос инфекции. Сразу же были проведены профилактические мероприятия, предусмотренные соответствующими санитарно-эпидемиологическими протоколами, цитирует «Областная газета».
В оперативном штабе по борьбе с инфекцией подчеркнули, что речи о вспышке не идет. Лагерь продолжит работу после проведения всех необходимых карантинных мероприятий и дезобработки.
Напомним, в середине июня из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Тогда коронавирус выявили у сотрудника учреждения во время подготовки к заезду перед второй сменой.