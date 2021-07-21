Коронавирус выявлен в детском лагере в Каменске-Уральском

Коронавирус выявлен в детском лагере в Каменске-Уральском
Коронавирус выявлен в детском лагере в Каменске-Уральском
Сегодня, 17:17Здоровье и экологияФото: 1МI
Региональный операштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил информацию о заносе COVID-19 в детский оздоровительный лагерь «Исетские Зори» в Каменске-Уральском.

О вспышке коронавирусной инфекции в детском лагере в Каменске-Уральском сообщил ряд СМИ. Отмечалось, что из-за этого планируется отменить четвертую смену.

Информацию об этом опроверг региональный оперштаб.

В лагере зафиксирован занос инфекции. Сразу же были проведены профилактические мероприятия, предусмотренные соответствующими санитарно-эпидемиологическими протоколами, цитирует «Областная газета».

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией подчеркнули, что речи о вспышке не идет. Лагерь продолжит работу после проведения всех необходимых карантинных мероприятий и дезобработки.

Напомним, в середине июня из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Тогда коронавирус выявили у сотрудника учреждения во время подготовки к заезду перед второй сменой.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьдетский лагерьКаменск-Уральскийобществокоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы