Льготные кредиты предприятиям планируют выдавать в «грязных» городах

Льготные кредиты предприятиям планируют выдавать в «грязных» городах
Льготные кредиты предприятиям планируют выдавать в «грязных» городах
Сегодня, 09:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Предприятиям городов с загрязнённым воздухом будут отпускать льготные кредиты. Эта мера позволит снизить выбросы в атмосферу. Её введут в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Норильске, Челябинске и других городах, входящих в проект «Чистый воздух».

Решить вопрос о субсидировании банков для выдачи льготных кредитов участникам проекта поручила Минпромторгу вице-премьер Виктория Абрамченко. Срок реализации — 28 июля 2021 года, пишут «Известия».

В поручении вице-премьера указывается, что на выданные банками средства предприятия смогут выполнять разработанные планы, которые приняты в городах для борьбы с грязным воздухом.

Мероприятия по снижению вредных выбросов в воздух разрабатывают сами предприятия. Затем власти ратифицируют план по уменьшению количества выбросов для городов. На экомодернизацию потребуется не менее 474 миллиарда рублей внебюджетных средств.

В секретариате Виктории Абрамченко отметили, что льготные кредиты, вероятно, станут дополнительным стимулом для массовой реализации экологических программ и увеличения инвестиций в экологию.

Напомним, в федеральной программе «Чистый воздух» участвуют 12 городов России: Нижний Тагил, Красноярск, Братск, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Омск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Чита и Медногорск. Проект был запущен 1 октября 2018 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

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