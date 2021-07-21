О выходе Свердловской области на плато по заболеваемости коронавирусом заявил Креков

Креков: находимся на так называемом плато по коронавирусу

О том, что Свердловская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба.

Судя по объективным признакам, мы находимся сейчас на так называемом плато, что совершенно не должно никого не успокаивать. То, что мы находимся на нем находимся, видно по количеству заболевших ежедневно, заявил Креков, отметив, что в целом ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, этот факт подтверждают и в свердловском Роспотребнадзоре. Также замгубернатора сообщил, что значительно возрос спрос на вакцинацию. За последний месяц количество свердловчан, желающих поставить прививку от коронавируса выросло в 5 раз. Ежедневно мы вакцинируем не менее 10-14 тысяч граждан одним компонентом вакцины. Только за вчера было вакцинировано вторым компонентом более 10 тысяч человек, рассказал вице-губернатор. Не использованными на данный момент являются около 55 тысяч доз вакцины. Новые поступления препарата ожидаются 21 и 23 июля. Напомним, на недопуск на занятия без прививки от COVID-19 пожаловались студенты УрГЭУ. В вузе разослано письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия, а дистант не предусмотрен. На недопуск на занятия без прививки от COVID-19 пожаловались студенты УрГЭУ

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