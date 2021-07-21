Превышение ПДК сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле

Сероводород относится к веществам 3 класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе составляет 3,0 мг/м. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.