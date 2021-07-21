Превышение ПДК сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле

За период с 9 по 19 июля посты УГМС один раз зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.
Превышение содержания сероводорода в воздухе было обнаружено датчиками в 13.00 в пятницу 16 июля на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок), в это время концентрация сероводорода достигала до 1,1 ПДК.
Сероводород относится к веществам 3 класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе составляет 3,0 мг/м. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.
От наблюдателей пунктов наблюдений государственной сети не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха, следует из информации о загрязнении атмосферного воздуха в городах Свердловской области на сайте УГМС.
Напомним, в течение июля посты ФГБУ «Уральское УГМС» фиксировали превышение содержания вредных веществ в пяти уральских городах.