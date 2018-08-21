ЕВРАЗ НТМК продолжает загрязнять воздух после проверок Росприроднадзора

Как сообщил общественный деятель, после внеплановых проверок Росприроднадзора около месяца над предприятием не было клубов дыма от доменной печи №7. Однако рыжие выбросы вновь можно наблюдать над ЕВРАЗом, но в другое время суток.

Раньше это было в сумерках, но теперь это обычно происходит ранним утром, пока жители просыпаются и собираются дома на работу, пишет Волегов.