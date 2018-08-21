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ЕВРАЗ НТМК продолжает загрязнять воздух после проверок Росприроднадзора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК продолжает загрязнять воздух после проверок Росприроднадзора

Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
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