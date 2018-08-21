ЕВРАЗ НТМК продолжает загрязнять воздух после проверок Росприроднадзора
Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
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НТМК после проверок Росприроднадзора не прекратил выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщил 20 августа Андрей Волегов на странице в своей соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщил общественный деятель, после внеплановых проверок Росприроднадзора около месяца над предприятием не было клубов дыма от доменной печи №7. Однако рыжие выбросы вновь можно наблюдать над ЕВРАЗом, но в другое время суток.
Раньше это было в сумерках, но теперь это обычно происходит ранним утром, пока жители просыпаются и собираются дома на работу, пишет Волегов.
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Ранее в отношении ЕВРАЗ НТМК был вынесен административный протокол за невыполнения обязательств по установке природоохранной зоны.
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