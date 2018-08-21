Центр гигиены оценит влияние среды на население Верхней и Нижней Салды
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» объявило аукцион на выполнение научно-практической работы. На это выделили 890 000 рублей.
Подать заявку на участие в аукционе на выполнение научно-практической работы «Научно-методическое обоснование и гигиеническая оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населениям и мер управления риском в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в муниципальных образованиях Верхнесалдинский городской округ и городской округ Нижняя Салда» можно с 21 августа 2018 года.
Срок окончания приема заявок – 28 августа 2018 года.
Победитель будет определен 29 августа 2018 года.
Заказ должен быть выполнен в срок до 30 ноября 2018 года.
Научно-практическая работа должна быть выполнена в два этапа: выполнение гигиенической оценки и проведение анализа проблем состояния здоровья населения и основных факторов риска в муниципальных образованиях Верхнесалдинский городской округ и городской округ Нижняя Салда; выполнение анализа реализуемых мер по управлению риском для здоровья населения в муниципальных образованиях Верхнесалдинский городской округ и городской округ Нижняя Салда.
Целью научной работы является исследование влияния приоритетных факторов среды обитания на здоровье населения в рамках реализации социально-гигиенического мониторинга на муниципальном уровне и использование этой оценки в системе управления риском для здоровья населения и реализации риск-ориентированной модели надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в муниципальных образованиях Верхнесалдинский городской округ и городской округ Нижняя Салда.