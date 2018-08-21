Зеленая вода из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет проверена санврачами

Санврачи проверят воду из пруда на содержание кислорода и присутствие гельминтов. Результаты исследования станут известны через 2-3 недели.

Несколько дней назад пруд вновь покрылся сине-зелеными водорослями, как и в прошлые года. Также в нем массово умирает рыба.