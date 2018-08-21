Зеленая вода из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет проверена санврачами
Сегодня, 14:50Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
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Роспотребнадзор проверит воду из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле, который вновь покрылся сине-зелеными водорослями.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщил председатель движения «Экоправо» Андрей Волегов.
Санврачи проверят воду из пруда на содержание кислорода и присутствие гельминтов. Результаты исследования станут известны через 2-3 недели.
Несколько дней назад пруд вновь покрылся сине-зелеными водорослями, как и в прошлые года. Также в нем массово умирает рыба.
В августе администрация Нижнего Тагила планирует объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации по экологическому улучшению Черноисточинского водохранилища, сообщает «Уралинформбюро».
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