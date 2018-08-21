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#домахорошо
Зеленая вода из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет проверена санврачами
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зеленая вода из Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет проверена санврачами

Сегодня, 14:50Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
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