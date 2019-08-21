На юге Свердловской области выпал град

Град выпал в Ревде. Также сообщается, что в Шале, Бисерти и Слободо-Туринском районе всю ночь шли дожди, и дул сильный ветер. Как рассказали местные жители, град засыпал садовые участки и улицы Ревды. По их словам, некоторые градины были размером с небольшие яблоки.