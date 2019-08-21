На юге Свердловской области выпал град
Сегодня, 20:11Здоровье и экологияФото: скриншот из видесюжета «ОТВ»
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В ночь на 21 августа на юге Свердловской области выпал град, сообщает ОТВ.
Град выпал в Ревде. Также сообщается, что в Шале, Бисерти и Слободо-Туринском районе всю ночь шли дожди, и дул сильный ветер. Как рассказали местные жители, град засыпал садовые участки и улицы Ревды. По их словам, некоторые градины были размером с небольшие яблоки.
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Накануне вечером в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.
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