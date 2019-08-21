В Свердловской области централизуют исследования донорской крови
Сегодня, 20:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Исследование донорской крови свердловчан будет проходить централизованно в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики региона.
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Министерство здравоохранения Свердловской области выделило 47 млн рублей на приобретение оборудования и 57 млн рублей — на реагенты. Образцы будут поступать в Екатеринбург ежедневно. Для этих целей в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Первоуральске были закуплены новые автомобили, оснащенные спецоборудованием для перевозки крови.
По словам главврача Областной станции переливания крови Александра Орлова, направление образцов в столицу Урала соответствует мировым стандартам безопасности. Также благодаря централизации понизится себестоимость исследований.
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