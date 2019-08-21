В Свердловской области централизуют исследования донорской крови

Министерство здравоохранения Свердловской области выделило 47 млн рублей на приобретение оборудования и 57 млн рублей — на реагенты. Образцы будут поступать в Екатеринбург ежедневно. Для этих целей в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Первоуральске были закуплены новые автомобили, оснащенные спецоборудованием для перевозки крови.