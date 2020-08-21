Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» для больных коронавирусом закрывается

Мобильный госпиталь принимал пациентов с начала июля до середины августа. Среди установленных коек есть реанимационные для больных тяжелой формой инфекции.
Как сообщили в оперштабе, последнего пациента из госпиталя выписали на прошлой неделе.
Как и планировалось, он будет размещен на постоянной основе на базе Территориального центра медицины катастроф на Широкой речке в Екатеринбурге, сказали в оперштабе.
С начала пандемии коронавируса в Свердловской области выявлено более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них более 19 тысяч человек выздоровели, 396 скончались. Состояние 70 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимации.