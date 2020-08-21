«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?

По мнению медиков, вторая волна пандемии — это своего рода исторический факт. Все крупные эпидемии сопровождались повторными вспышками. Таким образом, коронавирус вряд ли станет исключением.
Вообще, история пандемии, она всегда предусматривает вторую волну. То есть, это уже и исторически сложившаяся тенденция. Как будет протекать у нас эта ситуация — трудно сказать. Но в связи с тем, что наступает осень, придет грипп и другие респираторные вирусные заболевания, конечно, определенный рост числа заболевших будет. Но надо будет просто идентифицировать — или это грипп, или это коронавирус, или другие вирусные инфекции, говорит главный врач ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил» Олег Николаев.
Возникает вопрос, справится ли регион со второй волной. Люди беспокоятся, надо ли ждать повторения самоизоляции и нехватки койко-мест в медицинских учреждениях, выдержат ли бизнес-структуры и ожидать ли снова роста безработицы. В настоящий момент безработными в регионе числятся 120 тысяч человек.
Свердловская область не готова ко второй волне эпидемии, считает первый секретарь Нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.
До сих пор не отрегулированы взаимоотношения, плюс повышение тарифов ЖКХ, повышение цен на продукты питания, а заработная плата осталась на прежнем уровне, на многих предприятиях произошло снижение оплаты труда. Что касается подушки безопасности, её уже давно нет, губернатор формирует эту подушку и бюджет за счёт кредитов, объяснил Бояркин.
По данным Минфина на начала июля госдолг Свердловской области достиг почти 100 миллиардов рублей. К сравнению, в начале года он составлял порядка 77 миллиардов рублей. Также во вторую волну пандемии разорятся оставшиеся мелкий и средний бизнес, отмечает Бояркин.
Солидарен с ним и директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин.
Для населения это будет очень серьезное испытание. Предприниматели, чей бизнес закрылся или находится на грани банкротства, — как они смогут пережить вторую волну? Тот еще вопрос,сказал политолог.
Экономические сложности, работающие с неполной загрузкой детсады, изменения в функционировании медучреждений. Все это повышает градус эмоционального накала среди населения.
Мы наблюдаем рост социальной напряженности, связанной с психологической усталостью от карантина, непониманием происходящего и каких-либо перспектив на близкое улучшение. Все это ведет к обострению недовольства и конфликтности, которые могут проявляться в далеко не самых приятных вариантах,считает Андрей Мозолин.
Тем не менее, медицинская помощь в период первой волны оказывалась населению, больницы региона уже имеют опыт в борьбе с коронавирусом.
Олег Николаев утверждает, что в приемное отделение в течение второй недели поступает примерно по 50 человек, ежедневно госпитализируют порядка 25 человек. Это общий объем пациентов.
Пока так я не могу сказать, что идет снижение заболеваемости. С учетом того, что было в июле, когда там по 170 человек к нам поступало в приемное отделение, конечно, есть уменьшение. Но все-таки я бы это назвал фазой плато, говорит главврач.
Олег Николаев добавляет, что нет смысла говорить о переполненности больницы. В настоящий момент ресурсы медучреждения позволяют оказывать пациентам всю необходимую помощь.
У нас лежит порядка 140 человек. Эта тенденция уже вторую неделю наблюдается, поэтому мы даже уже свернули койки. Нет необходимости держать те 287 коек, которые были развернуты. Но это, как говорится, стратегический запас, который мы всегда можем открыть и возобновить прием в полном объеме,сказал он.
Надеждой на улучшение ситуации является вакцина от коронавируса. Но пока ее применение спорно. Эффективность препарата может подтвердить только время и исследования.
В настоящее время вакцина прошла две стадии испытания. Третья стадия очень длительная, и в течение года примерно смотрятся отдаленные результаты. А такого времени у нас нет. Поэтому тут трудно комментировать, будет она эффективна или нет,сообщает Олег Николаев.
Чтобы избежать повышенной нагрузки на больницы, а также не допустить развития иных инфекций, ко второй волне нужно готовиться заранее. Тут поможет ранняя вакцинация от гриппа.
Когда придет сезонный грипп, чтоб мы были готовы. Если не дай Бог, тот на этот наслоится. А мы понимаем, что COVID, он все равно будет продолжаться и идти. Мы думали летом будет жарко: 40 градусов — такого на Урале никогда не было. Но он все-равно выжил. Я думаю, 40-градусные морозы его тоже не убьют. Поэтому если тот на другой, просто никто даже предположить не может, к чему это может привести,говорит глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Юрий Бармин.
Кроме того, в этом году планируется привить от гриппа до 90% школьников и педагогов, чтобы не допустить вспышки инфекции среди детских коллективов. Учебный год теперь тоже будет особенным. В школах принимаются соответствующие меры безопасности.
Действенными способами защиты от заражения коронавирусом сейчас остаются меры профилактики.
Это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, обязательное ношение маски, обязательное ношение медицинских перчаток и обработка рук антисептиком, либо это мытье рук. Вот такие простые вещи. Ну, собственно говоря, и максимально избегать каких-либо мероприятий, связанных с людьми, с каким-то массовым или значительным пребыванием людей в ограниченных помещениях,сообщает главный врач ГБУЗ СО «Демидовской городская больница» Сергей Овсянников.
Директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин считает, что органы власти ко второй волне готовы и опыт, полученный с начала пандемии, позволит избежать ненужной суеты и поиска необходимых ресурсов.
С учетом того, что с такой глобальной проблемой не только региональные, но и федеральные власти столкнулись впервые, можно говорить о том, что ситуация была управляемой. Закономерно, что были ошибки. Но, на мой взгляд, ни одно из правительств в мире их не смогло избежать — у каждого были свои. Тем не менее, надеюсь, что полученный опыт позволит их избежать в период второй волны,говорит он.
За весь период в Свердловской области коронавирусом заболели почти 25 тысяч человек. В Нижнем Тагиле — более 1,3 тысячи человек.
Таким образом, очевидно, что вторая волна разрушит и без того хрупкую экономику региона, из которой первая волна и так выжала все соки. Но в больницах сформирован коечный фонд, а медики имеют багаж из опыта и знаний, приобретенных еще весной этого года. Значит, даже если вторая волна придет этой осенью, вряд ли она настигнет свердловчан врасплох.