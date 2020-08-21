В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по борьбе с ОРВИ и гриппом

В Нижнем Тагиле с целью предупреждения распространения на территории города заболеваемости ОРВИ и гриппом был создан оперативный штаб на эпидемический сезон 2020–2021 годов. Соответствующее постановление администрации опубликовано на официальном сайте мэрии.

Руководителями штаба стали глава города Владислав Пинаев, замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров, а также начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова. Членами штаба — представители администрации, а также главные врачи медицинских учреждений города. Основными задачами штаба является информирование об уровне заболеваемости, подготовка предписаний в адрес руководителей учреждений, организаций и предприятий о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение ограничительных мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки, мониторинг заболеваемости, информирование Роспотребнадзора о возникновении очагов птичьего гриппа и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Ранее глава тагильского Роспотребнадзора Юрий Бармин рассказал, что в городе вырос уровень заболеваемости пневмонией, ОРВИ и респираторными инфекциями. По его словам, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч. Это на 2% больше, по сравнению с предыдущей неделей. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости пневмонией и ОРВИ в Нижнем Тагиле

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