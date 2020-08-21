В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по борьбе с ОРВИ и гриппом

Руководителями штаба стали глава города Владислав Пинаев, замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров, а также начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова.
Членами штаба — представители администрации, а также главные врачи медицинских учреждений города.
Основными задачами штаба является информирование об уровне заболеваемости, подготовка предписаний в адрес руководителей учреждений, организаций и предприятий о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение ограничительных мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки, мониторинг заболеваемости, информирование Роспотребнадзора о возникновении очагов птичьего гриппа и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Ранее глава тагильского Роспотребнадзора Юрий Бармин рассказал, что в городе вырос уровень заболеваемости пневмонией, ОРВИ и респираторными инфекциями. По его словам, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч. Это на 2% больше, по сравнению с предыдущей неделей.