В Свердловской области начались клинические исследования препарата от COVID-19

В Свердловской области начались клинические исследования препарата от COVID-19

Сегодня, 10:44Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге Уральский государственный медицинский университет начал проводить клинические исследования триазавирина на его эффективность для лечения COVID-19, сообщает «Российская газета».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в регионе провести клинические исследования на эффективность и безопасность препарата. Также была создана рабочая группа.

Сегодня, 21 августа, начались исследования на базе городской клинической больницы № 14.

В рамках изучения эффекта препарата будет обследовано 100 медицинских работников и 100 пациентов с легкой формой коронавируса. Среди медиков таким способом будет проводиться профилактика в случае контакта с инфекцией. Отмечается, что на Урале серьезных противопоказаний у препарата при лечении инфекции выявлено не было.

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