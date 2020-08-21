В Свердловской области начались клинические исследования препарата от COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в регионе провести клинические исследования на эффективность и безопасность препарата. Также была создана рабочая группа.
Сегодня, 21 августа, начались исследования на базе городской клинической больницы № 14.
В рамках изучения эффекта препарата будет обследовано 100 медицинских работников и 100 пациентов с легкой формой коронавируса. Среди медиков таким способом будет проводиться профилактика в случае контакта с инфекцией. Отмечается, что на Урале серьезных противопоказаний у препарата при лечении инфекции выявлено не было.