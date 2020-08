В Нижнем Тагиле еще у 12 горожан был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Таким образом, общее число заболевших за время пандемии достигло 1397 человек. В Свердловской области количество заболевших инфекцией за сутки увеличилось на 124 человека и в общей сложности составило 24 105 человек, из них 19 383 выздоровели. Количество летальных случаев составляет 396, из них восемь зарегистрированы за прошедшие сутки.

