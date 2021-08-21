86-летний температурный рекорд побит на Урале

На Урале побит 86-летний температурный рекорд

В субботу, 21 августа, в Екатеринбурге зафиксировали новый температурный максимум. По данным метеостанции столицы Урала, в 14 часов в центре города воздух прогрелся до плюс 36,6 градусов.

Предыдущий рекорд был установлен 86 лет назад -21 августа 1935 года. Тогда столбик термометра остановился на отметке в плюс 31,6 градуса. По словам главного уральского синоптика Галины Шепоренко, температурная норма уже превышена на 8-10 градусов. Лето 2021 года станет рекордным по продолжительности тёплого периода. 22 августа, по прогнозам синоптиков, будет достигнут еще один температурный максимум, пишет Е1. Метеорологи обещают в воскресенье до плюс 35 градусов. Аномальная жара установилась в Свердловской области, из-за чего обмелели уральские реки. В связи с этим метеорологи предупредили уральцев о возможных проблемах с водоснабжением.

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