Коронавирус унёс жизни ещё 30 уральцев

По данным на 21 августа умерли ещё 30 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Количество летальных исходов от COVID-19 в Свердловской области на протяжении нескольких дней остаётся на высокой отметке в 30 и более случаев. В настoящий мoмент диагнoз COVID-19 пoдтверждён у 519 свердлoвчан, 475 уральцев выздoрoвели.
Напомним, в эти выходные 21 и 22 августа для жителей Нижнего Тагила открыты дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 в парке Победы на ГГМ. Поставить прививку от коронавируса можно будет с 12 до 19 часов.