Куйвашев дал поручения из-за смога от пожаров в Свердловской области

Губернатор региона поручил главам оставаться в пределах муниципалитетов и мониторить обстановку. На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть, - сообщил Куйвашев в своём аккаунте.
Глава региона поручил областному минздраву быть готовым к поступлению больных, состояние которых осложнено жарой. Минприроды Свердловской области получило распоряжение контролировать качество воздуха в Екатеринбурге и других городах региона.
По данным экспертов, смог продержится в Свердловской области до вечера 22 августа, а жара – несколько дней.
Напомним, сегодня утром,21 августа, Екатеринбург накрыло смогом. Дымку с запахом гари ощутили жители всех районов уральской столицы.