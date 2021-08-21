Куйвашев дал поручения из-за смога от пожаров в Свердловской области

Куйвашев дал поручения из-за смога от пожаров в Свердловской области
Куйвашев дал поручения из-за смога от пожаров в Свердловской области
Сегодня, 14:51Здоровье и экологияФото: страница губернатора в instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел экстренное совещание из-за запаха гари в Екатеринбурге и в других городах региона. Причиной смога являются пожары, которые бушуют на территории УрФО.

Губернатор региона поручил главам оставаться в пределах муниципалитетов и мониторить обстановку. На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть, - сообщил Куйвашев в своём аккаунте.

Глава региона поручил областному минздраву быть готовым к поступлению больных, состояние которых осложнено жарой. Минприроды Свердловской области получило распоряжение контролировать качество воздуха в Екатеринбурге и других городах региона.

По данным экспертов, смог продержится в Свердловской области до вечера 22 августа, а жара – несколько дней.

Напомним, сегодня утром,21 августа, Екатеринбург накрыло смогом. Дымку с запахом гари ощутили жители всех районов уральской столицы.

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