Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 августа

По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне. Замеры производились при температуре воздуха +35 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.