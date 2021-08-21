Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 августа

По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне. Замеры производились при температуре воздуха +35 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.