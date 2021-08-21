Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 августа

Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 августа
Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 августа
Сегодня, 22:41Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В субботу 21 августа змеры пяти веществ загрязнителей проводились у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 17:00.

По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне. Замеры производились при температуре воздуха +35 градусов и южном ветре со скоростью три метра в секунду.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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