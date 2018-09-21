Акция экспресс-тестирования на ВИЧ пройдет в Нижнем Тагиле с 25 по 28 сентября
Сегодня, 12:35Здоровье и экология
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С 25 по 28 сентября тагильчане бесплатно и анонимно могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспресс тестирование на ВИЧ состоится в следующих местах:
- 25 сентября с 16:00 до 19:00 — в помещении кинотеатра «Родина 3D»;
- 26 сентября с 16:00 до 19:00 — в мобильном пункте на территории привокзальной площади;
- 27 сентября с 16:00 до 19:00 — в ТРЦ «КИТ»;
- 28 сентября с 16:00 до 19:00 часов — ТЦ «Гороскоп».
Процедура сдачи теста безболезненна и безопасна. Результат теста можно узнать уже через 15 минут. Точность экспресс-теста — 99,8%, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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