Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

В Екатеринбурге продолжает увеличиваться число школьных классов, которые отправлены на дистант из-за большого количества детей, у которых выявлен коронавирус и ОРВИ, сообщает E1.

По данным муниципального департамента образования, на 21 сентября, из-за коронавируса на дистант отправлены 23 класса в 14 школах. Также закрыты четыре группы в детских садах. В связи с заболеваемостью ОРВИ на дистант отправлены 175 классов в 58 школах, а также 11 групп в восьми детских садах. В общей сложности на дистанте находятся 198 классов. Напомним, в Свердловской области выявлено 123 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки. В общей сложности число зараженных составляет почти 28 тысяч человек.

