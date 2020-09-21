Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

По данным муниципального департамента образования, на 21 сентября, из-за коронавируса на дистант отправлены 23 класса в 14 школах. Также закрыты четыре группы в детских садах. В связи с заболеваемостью ОРВИ на дистант отправлены 175 классов в 58 школах, а также 11 групп в восьми детских садах.