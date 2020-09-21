Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

Сегодня, 15:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге продолжает увеличиваться число школьных классов, которые отправлены на дистант из-за большого количества детей, у которых выявлен коронавирус и ОРВИ, сообщает E1.

По данным муниципального департамента образования, на 21 сентября, из-за коронавируса на дистант отправлены 23 класса в 14 школах. Также закрыты четыре группы в детских садах. В связи с заболеваемостью ОРВИ на дистант отправлены 175 классов в 58 школах, а также 11 групп в восьми детских садах.

В общей сложности на дистанте находятся 198 классов.

Напомним, в Свердловской области выявлено 123 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки. В общей сложности число зараженных составляет почти 28 тысяч человек.

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