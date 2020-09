В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтвердили 11 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего число зараженных тагильчан возросло до 1743 человек. В Свердловской области выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии зафиксировано 27 922 случая. По выздоровлению выписаны 59 пациентов, число выздоровевших достигло 21 204 человек. За прошедшие сутки не подтверждено ни одного случая летального исхода от инфекции, с начала пандемии умерли 568 человек.

