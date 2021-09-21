Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга

Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга
Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга
Сегодня, 10:31Здоровье и экологияФото: 1MI
Число инфицированных COVID-19 в екатеринбургских ковидных госпиталях вновь пошло вверх после непродолжительного спада.

На 20 сентября 2021 года на лечении от коронавируса в Екатеринбурге находятся 4228 человек, сообщает E1.

Все они находятся в состоянии средней тяжести. Пик заболеваемости пришелся на начало августа 2021 года: 8 числа в ковидных стационарах находились 7230 уральцев. К середине сентября текущего года количество заболевших снизилось до 4015 инфицированных, но ниже уже не опускалось.

Специалисты связывают начавшееся вновь увеличение заболеваний COVID-19 с началом нового учебного года. Снижение общей защиты уже привившихся от коронавируса уральцев также играет роль в росте заболеваемости.

Напомним, с начала нового учебного года уже 7 преподавателей УрГАХУ заболели COVID-19 в Екатеринбурге.

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