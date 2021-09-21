Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга

Все они находятся в состоянии средней тяжести. Пик заболеваемости пришелся на начало августа 2021 года: 8 числа в ковидных стационарах находились 7230 уральцев. К середине сентября текущего года количество заболевших снизилось до 4015 инфицированных, но ниже уже не опускалось.