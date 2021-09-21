Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года

Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года
Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года
Сегодня, 11:32Здоровье и экологияФото: 1MI
Показатель загрязнения воздуха с 2017 по 2020 года сократился в семи городах России, по данным Росгидромета. Все они являются участниками федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в Минприроды.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке, пишут «Новые известия».

Также, согласно статистике Минприроды, за три года в топ городов с самыми высокими показателями выбросов в атмосферу находятся Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск, передает RT.

Кроме того, в Минприроды добавили, что к концу 2024 года в Норильске планируется снизить валовые выбросы на 69% по сравнению с 2017 годом. Это станет возможно за счет реализации «Серной программы». Она предполагает обновление Медного и Надеждинского металлургических заводов.

выбросыкачествоКачество воздухачистый воздух
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы