Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года

Показатель загрязнения воздуха с 2017 по 2020 года сократился в семи городах России, по данным Росгидромета. Все они являются участниками федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в Минприроды.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке, пишут «Новые известия». Также, согласно статистике Минприроды, за три года в топ городов с самыми высокими показателями выбросов в атмосферу находятся Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск, передает RT. Кроме того, в Минприроды добавили, что к концу 2024 года в Норильске планируется снизить валовые выбросы на 69% по сравнению с 2017 годом. Это станет возможно за счет реализации «Серной программы». Она предполагает обновление Медного и Надеждинского металлургических заводов.

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