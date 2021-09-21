Редкий гриб с запахом селедки нашел в лесу екатеринбуржец

Редкий гриб с запахом селедки нашел в лесу екатеринбуржец
Редкий гриб с запахом селедки нашел в лесу екатеринбуржец
Сегодня, 15:27Здоровье и экологияФото: 1MI
Гигантских размеров гриб с ярко выраженным запахом соленой рыбы обнаружил любитель «тихой охоты» из Екатеринбурга.

Гриб был найден в одном из лесов Свердловской области жителем уральской столицы, сообщает Ура.ру.

После того, как мужчина выложил фотографии находки в соцсеть, знатоки распознали название гриба. Им оказался молочай, который не часто встречается уральским грибникам. Молочай обладает сладким вкусом, но при этом он источает аромат соленой рыбы.

Фото:Ура.ру

Как рассказали владельцу находки грибники, молочай можно употреблять даже в сыром виде, когда он еще молодой.

Напомним, осенью — 2021 в лесах Свердловской области очень сложно стало найти много грибов. Эксперт поделился своим мнением о причинах их малого количества и дал предположения на будущее.

Сюжеты:
Екатеринбург
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