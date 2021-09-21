В больнице коронавирусных пациентов № 24 Екатеринбурга выстроились большие очереди

Городская больница № 24 Екатеринбурга переживает наплыв посетителей в начале недели, сообщает Znak.
Люди вынуждены сидеть в очередях, ожидая приема врача. Также, не всегда регистратура работает в полную силу: бывает, что оформлением посетителей занимается один специалист, говорят посетители лечебницы.
Пресс-служба больницы рассказала, что подобное наблюдается периодически, чаще всего в первые рабочие дни недели. Несмотря на ежедневный график работы клиники, в выходные людей бывает немного, заявили медики.
Часть посетителей приходит в больницу с симптомами коронавирусной инфекции, несмотря на то, что таким больным рекомендуется вызывать врача на дом.
Напомним, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в клиниках Свердловской области после небольшого недавнего спада.