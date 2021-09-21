Заморозки до -5 ожидаются в Свердловской области в ближайшие два дня

Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за предстоящих заморозков. С 22 по 24 сентября синоптики прогнозирую по ночам заморозки до -5 градусов.

В Нижнем Тагиле столбики термометров опустятся до 0 градусов, согласно данным сайта «Гисметео». Так, 22 сентября ночью ожидается 0 градусов, днем потеплеет до +8 градусов. Прогнозируется облачная погода и северо-западный ветер до шести метров в секунду. 23 сентября, в четверг, днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью будет +2 градуса. Ожидается пасмурная погода и северный ветер со скоростью до четырех метров в секунду. 24 сентября, в пятницу, ветер сменится на южный. Днем потеплеет до +12 градусов, ночью прогнозируется до +2 градусов.

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