Заморозки до -5 ожидаются в Свердловской области в ближайшие два дня

Заморозки до -5 ожидаются в Свердловской области в ближайшие два дня
Заморозки до -5 ожидаются в Свердловской области в ближайшие два дня
Сегодня, 15:47Здоровье и экологияФото: 1MI
Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за предстоящих заморозков. С 22 по 24 сентября синоптики прогнозирую по ночам заморозки до -5 градусов.

В Нижнем Тагиле столбики термометров опустятся до 0 градусов, согласно данным сайта «Гисметео».

Так, 22 сентября ночью ожидается 0 градусов, днем потеплеет до +8 градусов. Прогнозируется облачная погода и северо-западный ветер до шести метров в секунду.

23 сентября, в четверг, днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью будет +2 градуса. Ожидается пасмурная погода и северный ветер со скоростью до четырех метров в секунду.

24 сентября, в пятницу, ветер сменится на южный. Днем потеплеет до +12 градусов, ночью прогнозируется до +2 градусов.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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