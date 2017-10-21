Новости Нижнего Тагила

Трансгендер без операции поменял пол по решению суда в Екатеринбурге

21 октября 2017, 09:15Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,операция,смена,документы,юрист
В столице Урала впервые документально изменили пол человеку без проведения коррекционной операции. Соответствующее решение накануне вынес городской суд.

Это произошло 18 октября. Дело вели юристы совместно активистами Проекта правовой помощи трансгендерам. Теперь адвокаты надеются на новый виток в истории областного права. Помимо этого юристы направили рекомендации по улучшению формы справки об изменении пола и условий её выдачи.

 

Несмотря на то, что закон 1997 года  предписывает трансгендерным людям для смены документов предоставить в органы ЗАГС документ установленной формы, до сих пор эта форма разработана не была. Это существенно замедляло процесс смены документов и во многих случаях вынуждало трансгендерных людей обращаться в суд, -- отмечают юристы.


Другие эксперты считают, что такие изменения вызовут волну неприятия в обществе.

 

Естественно, это поможет трансгендерам избавиться от многих психологических проблем связанных со сменой пола. Данные недоработки в законодательстве мешали им делать свой выбор в пользу половой идентичности. Но это же решение суда может увеличить негативное отношение к ЛГБТ-сообществу среди россиян, -- специалист психологического центра I'M FINE Дарья Кузьминых.

 

 
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