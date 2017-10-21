Трансгендер без операции поменял пол по решению суда в Екатеринбурге

Это произошло 18 октября. Дело вели юристы совместно активистами Проекта правовой помощи трансгендерам. Теперь адвокаты надеются на новый виток в истории областного права. Помимо этого юристы направили рекомендации по улучшению формы справки об изменении пола и условий её выдачи.

Несмотря на то, что закон 1997 года предписывает трансгендерным людям для смены документов предоставить в органы ЗАГС документ установленной формы, до сих пор эта форма разработана не была. Это существенно замедляло процесс смены документов и во многих случаях вынуждало трансгендерных людей обращаться в суд, -- отмечают юристы.



Другие эксперты считают, что такие изменения вызовут волну неприятия в обществе.