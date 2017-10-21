Трансгендер без операции поменял пол по решению суда в Екатеринбурге

Это произошло 18 октября. Дело вели юристы совместно активистами Проекта правовой помощи трансгендерам. Теперь адвокаты надеются на новый виток в истории областного права. Помимо этого юристы направили рекомендации по улучшению формы справки об изменении пола и условий её выдачи.
Несмотря на то, что закон 1997 года предписывает трансгендерным людям для смены документов предоставить в органы ЗАГС документ установленной формы, до сих пор эта форма разработана не была. Это существенно замедляло процесс смены документов и во многих случаях вынуждало трансгендерных людей обращаться в суд, -- отмечают юристы.
Другие эксперты считают, что такие изменения вызовут волну неприятия в обществе.
Естественно, это поможет трансгендерам избавиться от многих психологических проблем связанных со сменой пола. Данные недоработки в законодательстве мешали им делать свой выбор в пользу половой идентичности. Но это же решение суда может увеличить негативное отношение к ЛГБТ-сообществу среди россиян, -- специалист психологического центра I'M FINE Дарья Кузьминых.