1,4 тысячи деревьев в Березовском будут вырублены ради велодорожки за 42 млн рублей
В Березовском администрация одобрила вырубку 1402 деревьев ради строительства велодорожки.
В Березовском планируется строительство велодорожки протяженностью около пяти километров. Зимой там планируется проложить лыжную трассу. На эти цели выделены 42 млн рублей, 90% из которых предоставит областной бюджет. Еще 10% - местный.
Для того, чтобы начать строительство необходимо освободить территорию. Администрация города утвердила вырубку 1 402 зеленых насаждений. ООО «СтройСервис НТ» должно закончить работы в течение 20 дней.
Жители Березовского выступили против вырубки деревьев на местной тропе здоровья.
Ради этой тропы здоровья немало людей купили жильё именно в Березовском. Это было сердце города! Место силы! Сейчас - это сердце вырвали с мясом, поделилась мнением одна из жительниц района.
По информации Е1.ru, расстроены взрослые и дети, которые приходили туда покормить птиц и белок, а также просто подышать свежим воздухом и полюбоваться природой.