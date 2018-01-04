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1,4 тысячи деревьев в Березовском будут вырублены ради велодорожки за 42 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,4 тысячи деревьев в Березовском будут вырублены ради велодорожки за 42 млн рублей

Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: e1.ru
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