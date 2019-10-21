Диетологи рассказали о продуктах, опасных для здоровья

К потенциально опасным продуктам специалисты отнесли рафинированную муку, рекомендовав заменить ее на цельнозерновую, сообщает «Российская газета». При переработке зерновых исключается полезная клетчатка, а также другие важные вещества. Кроме того, очищенные продукты имеют высокий гликемический индекс. Подобные виды питания грозят диабетом, истощая поджелудочную железу.

В список вредных продуктов попали ветчина, грудинка, так как содержание мяса в них лишь около 50%, остальное — добавки. Вредны и молочные продукты с низким содержанием жира, так как в них выше содержание сахара.